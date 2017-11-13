تفاصيل نجاة طفلة السوشيال ميديا من مخالب نمر

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن تعرض طفلة تبلغ من العمر 12 عاما لاعتداء من قبل نمر موجود في مزرعة مع مجموعة حيوانات أخرى بمدينة جدة، ما أدى لإصابتها بجروح في وجهها وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر، أن المرافقون للطفلة مايا بخش تمكنوا من تخليصها من النمر الذي انقض عليها بمخالبه، أثناء زيارتها مع أسرتها مزرعة بعسفان شمال محافظة جدة، السبت الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن مايا بخش هي من مشاهير السوشيال ميديا، موضحة أن التقارير الطبية تشير إلى أن حالتها في تحسن.