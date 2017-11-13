تفاصيل نجاة طفلة السوشيال ميديا من مخالب نمر
كشفت مصادر، عن تعرض طفلة تبلغ من العمر 12 عاما لاعتداء من قبل نمر موجود في مزرعة مع مجموعة حيوانات أخرى بمدينة جدة، ما أدى لإصابتها بجروح في وجهها وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضحت المصادر، أن المرافقون للطفلة مايا بخش تمكنوا من تخليصها من النمر الذي انقض عليها بمخالبه، أثناء زيارتها مع أسرتها مزرعة بعسفان شمال محافظة جدة، السبت الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن مايا بخش هي من مشاهير السوشيال ميديا، موضحة أن التقارير الطبية تشير إلى أن حالتها في تحسن.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21591 ] نشر منذ 46 دقيقة
طيب ليش تروحين عنده. المهم الحمد لله على السلامه
🇸🇦 IS 🇸🇦[[ عدد التعليقات: 6182 ] نشر منذ 37 دقيقة
12سنة من مشاهير السوشيال ميديا
لاحول ولاقوة الابالله
الأب راعي ومسؤول عن رعيته
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1389 ] نشر منذ 24 دقيقة
تاركين نمر مفترس مع مجموعة من الحيوانات الشرسة
تسرح وتمرح براحتها دون رقابة او حجزها في الحجر المخصص لها
تسير طليقة في أي قانون هذا واي عرف واي فكر ومنطق
هذه النوعية من الحيوانات لا تألف مهما عملتها معها تركيبتها النفسية
التفرس التوحش تعود لطبيعتها مهما تصنعت لك انها اليفة
يحكي أن قوماً خَرَجُوا إلى الصيد في يوم حار فإنهم لكَذَلك إذ عَرَضَتْ لهم أُمَّ عامرٍ وهي الضبع
فطَرَدُوها وأتبعتهم حتى ألجؤها إلى خِباه أعرابي فاقتحمته (اي لحقوا بها فدخلت إلى بيت أعرابي)
فخرج إليهم الأعرابي وقَال : ما شأنكم ؟
قَالوا : صَيْدُنا وطَريدتنا
فَقَال : كلا والذي نفسي بيده لا تصلون إليها ما ثَبَتَ قائمُ سيفي بيدي .(رفض الاعرابي ان يقتلوها)
قَال : فرجَعُوا وتركوه ،
وقام إلى لِقْحَةٍ ” ناقة ” فحلَبَهَا وماء فقرب منها فأقبلت تَلِغُ مرةً في هذا ومرة في هذا حتى عاشت واستراحت
فبينا الأعرابي نائم في جَوْف بيته إذ وّثَبَتْ عليه فبَقَرَتْ بطنه وشربت دَمَه وتركته
فجاء ابن عم له يطلبه فإذا هو بَقِيرٌ في بيته فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرها
فَقَال : صاحبتي والله فأخذ قوسه وكنانته واتبعها فلم يزل حتى أدركها فقتلها وأنشأ يقول :
وَمَنْ يَصْنَعِ المَعْرُوفَ معْ غَيرِ أَهْلِهِ … يُـلاَقَ الَّذي لاَقَى مُجِيرُ امِّ عَامِرِ
أدامَ لها حِينَ استَجَــارَتْ بقُرْبِهِ … لهـا محْضَ ألبَانِ اللقَــاحِ الدَّرَائِرِ
وَأَسْمَنَهَا حَتَّى إذَا مَـا تَكَـامَلَتْ … فَــرَتْهُ بأنْيَــابٍ لَهَـــا وَأظَافِرِ
فَقُلْ لِذِوِي المَعْـرُوفِ هَذَا جَزَاءُ مَنْ…بَدَا يَصْنـعُ المَعرُوفَ فِي غَيْرِ شَاكِرِ
وحكى بعضهم قال: دخلت البادية فإذا أنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وإلى جانبها جرو ذئب
فقالت: أتدري ما هذا
فقلت لا
قالت: هذا جرو ذئب أخذناه صغيرا وأدخلناه بيتنا وربيناه فلما كبر فعل بشاتي ما ترى وأنشدت:
بقرت شويهتي وفجعت قومي … وأنت لشاتنــــا ابن ربيب
غذيت بدرها ونشأت معهـــا … فمن أنبــاك أن اباك ذيب
إذا كان الطباع طبـــاع سوء … فلا أدب يفـــيد ولا اديب