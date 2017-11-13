فيديو| الأمير تركي بن محمد العبدالله يكشف خطته مع الأهلي

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس نادي الأهلي المكلف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، عن خطته المستقبلية مع النادي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التعديلات ستكون بسيطة لعدم الإخلال بالفريق وسيتم عقد اجتماعات مع المدراء التنفيذيين لرسم الرؤية الجديدة.

وأكد الأمير تركي بن محمد العبدالله، رغبته في عدم إجراء تغييرات جوهرية في الفريق والإبقاء على المدير الفني للفريق، مشيرا إلى عقد اجتماع معه للوقوف على رؤيته الفنية لمستوى كل اللاعبين، موضحا أن بعد نهاية الموسم، ستكون هناك تغييرات كبيرة.

وأوضح الأمير تركي في مداخلة هاتفية مع برنامج ” المرمى ” على قناة ” العربية “، أن النادي سيعقد مؤتمراً صحفياً قريباً للإعلان عن الرؤية للإدارة الجديدة، مؤكدا أنه ليس بجديد على النادي وشارك في رسم سياساته ويعلم أهمية المنافسة وحصد البطولات في المقام الأول لإسعاد الجماهير.