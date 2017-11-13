محمد هنيدي: ” متى افتتاح أول سينما بالمملكة؟ “

تسائل الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي، عن موعد افتتاح أول سينما بالمملكة، موجها سؤالا للهيئة العامة للترفيه بالسعودية نصه: ” متى افتتاح أول سينما إن شاء الله ”؟، إلا أن الأخيرة فضلت التزام الصمت ولم تجب على السؤال.

وتسببت تغريدة هنيدي في إثارة جدلا واسعًا على مواقع التواصل بين المغردين خلال الساعات الماضية حول افتتاح دور السينما بالسعودية، وذلك عقب قرار السماح بقيادة المرأة في السعودية بداية شهر يونيو 2018.