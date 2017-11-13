محمد هنيدي: ” متى افتتاح أول سينما بالمملكة؟ “
تسائل الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي، عن موعد افتتاح أول سينما بالمملكة، موجها سؤالا للهيئة العامة للترفيه بالسعودية نصه: ” متى افتتاح أول سينما إن شاء الله ”؟، إلا أن الأخيرة فضلت التزام الصمت ولم تجب على السؤال.
وتسببت تغريدة هنيدي في إثارة جدلا واسعًا على مواقع التواصل بين المغردين خلال الساعات الماضية حول افتتاح دور السينما بالسعودية، وذلك عقب قرار السماح بقيادة المرأة في السعودية بداية شهر يونيو 2018.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1389 ] نشر منذ 2 ساعتين
صبروك ع نفسك
ولا صبر الدولة عليك
اركد يا عموا هنيدي
وكله بوقته حلو يا حلو
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1485 ] نشر منذ 1 ساعة
ما. بقى. الا كورة الصب . ينغش. هايدي. او هنيدي. يا صبر الارض. عسى الله يفتح برأسك خارطه.
عبدالله[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 17 دقيقة
جماعتنا ما يجيبوا من مصر الا المنتهي صلاحيته
في المسرح
وفي الكوره
وفي السينما
و فوق كذا اجورهم مبالغ فيها كأنهم نجوم صف اول . واول ما يرجعوا بلدهم يشتموا فينا في كل الجرايد
نصيحه وحتى لا يحصل ما حصل للتعليم من انتكاسه، جيبوا ناس محترفين صح