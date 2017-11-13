شقيق المواطن المختطف يكشف تفاصيل جديدة في القضية

نايف السالم(صدى):

في أول رد لها ، قالت أسرة المواطن المختطف في لبنان علي البشراوي، أن سفارة المملكة في بيروت أحيطت بقضية اختطاف ابنها على يد مجموعة مجهولة منذ الخميس الماضي، مشيرة إلى أن جهود السفارة كبيرة وغير خافية، حيث قامت بالتواصل مع الجهات الأمنية اللبنانية؛ لكشف ملابسات عملية الاختطاف، وكذلك حث الجهات الأمنية على إلقاء القبض على الجناة وإطلاق سراحه.

وقال محمد البشراوي، شقيق المخطوف: إن الأسرة في تواصل مستمر مع لبنان، إذ تقوم بالاتصال بشكل أسبوعي، مضيفا: إن الأسرة علمت بخبر اختطاف شقيقه بواسطة زوجته السورية عبر الاتصال المباشر بشأن اختفاء زوجها دون معرفة مصيره، مشيرا إلى أن أخاه سافر إلى لبنان بغرض الاستقرار النهائي قبل 6 أشهر تقريبا، مبينا أن شقيقه دائم التردد على المملكة بين فترة وأخرى.

وذكر أن أخاه المخطوف استقر في المملكة قبل قرار السفر إلى لبنان مع زوجته لمدة عام تقريبا، مضيفا: إن شقيقه متزوج من فتاة سورية منذ سبع سنوات، وهو أب لطفل واحد اسمه وسام، موضحا أن أخاه يأتي في المرتبة الثانية بين إخوانه الستة.

وفيما يتعلق بتلقي الأسرة معلومات بشأن مطالب الجهات الخاطفة ذكر أن العائلة لا تمتلك معلومات بشأن دوافع عملية الخطف أو معلومات بشأن المطالبة بأموال لإطلاق سراحه، داعيا الجناة لإطلاق سراح شقيقه دون شرط أو قيد.