توقيف مغردين أساءوا لـ” صحة جازان “

حسن الجعفري(صدى):

تحفظت الجهات الأمنية في جازان على عدد من المغردين المتهمين وفق إجراءات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأكدت صحة جازان على لسان المتحدث باسمها نبيل غاوي في تصريح أنها خاطبت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات حيال تلك الاتهامات، باعتبارها جريمة معلوماتية.

وأوضحت أن ذلك يأتي «نظراً إلى تزايد تداول الشائعات بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتعرض بالإساءة لصحة جازان كمنظومة عمل، والاتهام دون وجود أي مستندات نظامية، واستناداً إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».

وصحة جازان بدأت في ملاحقة قضائية لبعض المغردين، إذ رفعت ضدهم دعاوى اتهمت في إحداها أحدهم بتحريض المواطنين ضد منشأة صحية.

ولفتت إلى ترحيبها بالنقد الهادف والبناء الذي يهدف إلى إيصال الرسالة أو الملاحظة للمعنيين لمعالجتها بما يضمن عدم توجيه التهم أو الإساءة لجهة حكومية تقدم خدماتها للمواطنين أو الإساءة لمنسوبيها.

وأوضحت أنها تتيح قنوات رسمية لتلقي ملاحظات المستفيدين من خدماتها، وذلك عبر تخصيص الرقم 937، وتسعد بتلقي هذه الملاحظات، وتسعى دائماً من خلالها إلى تحسين وتطوير الخدمة وتلافي أي ملاحظات قد تتسبب في التقصير في خدمة المرضى والمراجعين.