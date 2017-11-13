تعرَّف على أخطر وأشـد أنواع الزلازل فتكا بالبشرية 

نورة الشهري(صدى):

قال الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، للزلازل أماكن لحدوثها تسمى الأحزمة، مضيفا أن هناك حزاماً يمر بجنوب أوروبا ويمتد حتى الصين، يسمى “النار”، وهناك آخر بين أوروبا وأفريقيا يعبر شرق البحر الأبيض المتوسط يسمى التلاقي، وثالث حزام آسيوي أوروبي، يمتد بين جبال الهملايا والألب مرورا بباكستان وإيران والعراق.

وأضاف ” الزعاق ” أن أخطر أحزمة الزلازل في العالم أجمع هو الحزام المسمى بـ”النار”، ويمر حول المحيط الهادي من الشرق إلى الغرب أو من اليابان إلى سواحل الولايات المتحدة وهو المتسبب في ثلاثة أرباع ما يقع في العالم من زلازل.

وبين بأن للهزات الأرضية أنواعاً أيضاً أبرزها هزات الزلازل الحركية وهي من أشد الظواهر الطبيعية فتكاً، موضحاً بأنها تأخذ الناس على حين غفلة من أمرهم.

وقال: النوع الثاني هزات بركانية وهي قبل وأثناء البركان، وبين بأن الهزات الحركية تعزف على وتر الموجات القصيرة المدمرة أما الهزات البركانية فهي تعزف على وتر الموجات الطولية الثابتة ولذلك أضرارها أقل.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قد ضرب مساء أمس مدينة حلبجة العراقية المحاذية للحدود الإيرانية والتي تبعد 350 كم عن العاصمة بغداد وفقاً لما رصدته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شعر بها بعض سكان المناطق في السعودية والكويت والدول المجاورة.