فيديوهات| زلزال كبير بقوة 7.3 ريختر يهز إيران وشمال العراق ورعب على الهواء

طهران(صدى):

لم تكن الكاميرات، بعيدة عندما اجتاح إيران وشمال العراق زلزال كبير ، فرصدت لحظات خوف وهلع أصابت سكان المناطق حتى وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول الجوار.

و قال التلفزيون الرسمي في إيران إن 61 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 300 في حصيلة أولية في إقليم كرمانشاه الحدودي إثر وقوع زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في العراق.

وأضاف التلفزيون: ” شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق… تضررت ثماني قرى… قطعت الكهرباء في بعض القرى وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق “.

وأظهرت كاميرا المراقبة في أحد المقاهي بالعاصمة العراقية بغداد، لحظة هلع في صفوف الرواد بعدما شعروا بارتدادات الزلزال، حيث هرعوا كلهم نحو المخرج تجنبا للخطر.

وفي السليمانية بشمال العراق مركز الزلزال، كانت قناة تلفزيونية تجري حوارا مع أحد الضيوف، قبل أن يتفاجأ الأخير باهتزاز في الأستوديو، مما جعل القناة تقطع البث.

كما بين مقطع فيديو آخر الدمار الذي خلفه الزلزال في مدينة دربندخان، التابعة لمحافظة السليمانية، في وقت خرج السكان إلى الشارع.