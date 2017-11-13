جنوب السودان يرفع الحصار عن منزل قائد الجيش السابق

دارفور(صدى):

سحبت حكومة جنوب السودان، الجنود والعربات المدرعة التي كانت تحاصر منزل القائد السابق للجيش لتنهي بذلك أزمة دامت أسبوعا وأثارت مخاوف من احتمال نشوب اشتباكات في العاصمة.

وقال المتحدث باسم الجيش لول رواي كوانج في بيان إن الجيش سحب جنوده في وقت متأخر السبت بعد موافقة الجنرال بول مالونج على تقليل عدد حراسه الشخصيين.

وقالت لوسي إياك زوجة مالونج لرويترز من نيروبي إن زوجها لا يزال قيد الإقامة الجبرية لكنها أوضحت أن سحب الجنود ” بادرة سلام “.

وقاد مالونج جيش الحكومة في الحرب ضد المتمردين منذ عام 2014 لكنه أقيل ووضع قيد الإقامة الجبرية في مايو أيار بعد خلاف مع الرئيس سلفا كير.