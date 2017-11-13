عسكر الميموني: إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف سأحذف حسابي
أطلق أحد خبراء العقارات تحديا من نوع خاص عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، حيث فاجأ متابعيه بتغريدة أثارت اهتمام الجميع.
وكتب الخبير العقاري عسكر سلطان الميموني مؤسس ومدير عام شركة بوابة الخليج العقارية عبر حسابه على تويتر قائلاً: تحدي للعقاريين وخبراء العقار إن لم نرى إعلان شقق تمليك بسعر ١٠٠ ألف خلال ٦ شهور .. وعد أمام الجميع بحذف حسابي .
ورد الميموني، على تغريدته معلنا أنه كسب الرهان بعد أن عرض أحد الشقق الكبيرة بنفس السعر ولكن المفاجأة انه لا يوجد في الإعلان أي أرقام للاتصال! وتفاعل معه المغردون ما بين التكذيب والدهشة والاستغراب حيث قال أحدهم: لو صادق أنشر الرقم لنتأكد لان صرااااحه صاير أوفر ياعسكر مو معقول هالخرابيط حط الرقم لو صادق نبغىً نتصل وقال أخر: بمائة الف ومايلقى مشتري لان الاجارات سوف تنهار بعد شهرين من الان مع زيادة رسوم الاجانب تستاجر أوفر من شراء تمليك.
خالد العنزي 666666[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ماعندة ماعند جدتي والاسعار ترتفع والهوامير مبسوطين لحد الحين ماحد يكلمهم وحسابك اصلا شكلك ناوي تغلقة لانك حسيت انك فاشل يالمطيري وعرفت انك مهزوم قلت خلني اسوي فلم اكشن قبل لااترك العقار
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5415 ] نشر منذ 31 دقيقة
في شمال الرياض ايجار الدور 4 غرف ودورتين مياه ب50 الف ريال دفعه واحده وعلى دفعتين ب55 الف
والف ريال للماء والفين سعي للمكتب العقاري والله والله 80% من المكاتب العقاريه لا يؤجرون على السعوديين حسب طلب صاحب البيت