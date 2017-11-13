صحة جازان تعلق على واقعة اصطياد فئران في مستشفى الملك فهد

حسن الجعفري(صدى):

علقت الشؤون الصحية بمنطقة جازان، على واقعة اصطياد فئران بمادة لاصقة في قسم تنويم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

وأكدت صحة جازان أنه تم رصد الملاحظة بأحد أقسام التنويم التي سيتم تأهيلها خلال المرحلة القادمة، مشيرة إلى نقل مصيدة الفئران من الموقع المخصص لها إلى جوار سرير طبي بغرفة التنويم لغرض التصوير، وتم التعامل مع الحدث في حينه واستدعاء شركة الصيانة لمعالجة الوضع والتحقق من المسببات.

وقال المتحدث باسم صحة جازان، إنه يتم التعامل مع القوارض والحشرات وفق الآلية المتبعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للمنشأة التي تخضع لمشروع إحلال للبنية التحتية، وتهدف إلى معالجة جميع هذه الملاحظات وتحسين وتطوير بيئة العمل داخل المنشأة.