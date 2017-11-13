بيع الأعضاء والأطفال تجارة رابحة في إيران

طهران(صدى):

قال رئيس اللجنة الإغاثية بإيران، برويز فتاح، إنّ حاجة الفقراء الإيرانيين تدفعهم إلى بيع كُلاهم، للأثرياء في إيران ومسؤولين في النظام الملالي، الذين يعانون من مشاكل صحية، مقابل مبالغ مالية ضئيلة.

ويشكو المواطن في إيران من الأزمات المالية، على خلفيّة سداد تكاليف التعليم والصحة، إضافة إلى تراكم الديون وثقلها على كاهله، فيلجأ المواطن إلى بيع أعضاء جسده، دون مبالاة بحياته عقب عملية الاستئصال.

وفي السياق ذاته، تنتشر بصورة غير مسبوقة، ظاهرة “بيع الأطفال” في إيران، حتى أصبحت تجارة رائجة ومربحة، لا يعاقب عليها القانون الإيراني، لم يسلم منها حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، الأمر الذي يعكس الواقع المرير، الذي يعيشه الشعب الإيراني، ويضعه دومًا تحت طائلة العذابات، من أجل تحقيق حلم الخميني، بتصدير ثورته إلى العالم، والاستحواذ على العقول البشرية، بالمذهب الاثنا عشري، الذي ينتظر عودة الإمام المختفي منذ 12 قرنًا، زعمًا منهم أنَّهم خلفاؤه في الأرض لحين عودته من الاختفاء.