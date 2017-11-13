التعليم تعتمد خطة دراسية جديدة

نايف السالم(صدى):

اعتمدت وزارة التعليم، تطبيق خطة دراسية جديدة لمعهد وبرامج التربية الفكرية للمراحل الدراسية ” الابتدائية والمتوسطة والبرنامج التربوي التأهيلي ” بدءا من العام الدراسي 1438 – 1439هـ.

ووجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي خطابا لإدارات التعليم بالمناطق، باعتماد الوزارة الخطة الدراسية لمعهد وبرامج التربية الفكرية، وفقا لصحيفة عكاظ.

يذكر أن كتب معهد وبرامج التربية الفكرية الخاصة بالمتوسطة والبرنامج التربوي التأهيلي ” الثانوي ” تدرس للمرة الأولى لهذا العام الدراسي 1438 – 1439هـ وكانت في السابق تدرس فقط للمرحلة الابتدائية بنين وبنات.