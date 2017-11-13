الشورى يوجه ديوان المراقبة بالكشف عن الجهات الحكومية المخالفة

حمود العنزي(صدى):

وجه مجلس الشورى، ديوان المراقبة بالكشف عن الجهات والأجهزة الحكومية المخالفة، التي لا تتعاون مع الجهات الرقابية، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، وعدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة مع طلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات.

وأكد المجلس، أنه يبحث عن معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، مع تحديد المخالفة ونوعيتها، وذلك لكشف الديوان عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد في الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفقا لصحيفة الحياة.