مقتل وإصابة 230 شخصا في زلزال ضرب إيران

طهران(صدى):

راح 30 شخصا وأصيب 200 آخرين منذ قليل في الزلزال الذي الضرب محافظة كرمنشاة الإيرانية المتاخمة للعراق.

جاء ذلك وفق خبر عاجل أذاعته فضائية «إكسترا نيوز» منذ قليل.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أفادت أن الزلزال ضرب محافظة كرمانشاة، في الساعة التاسعة و48 دقيقة، بالتوقيت المحلي، وأن مركز الزلزال كان الحدود الإيرانية العراقية.

كما شعر أهالي محافظات سنندج وإيلام وجهار محال بختياري وبوشهر وخوزستان وزنجان وأذربايجان الغربية وأذربايجان الشرقية بهذا الزلزال.