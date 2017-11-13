تعرف على رئيس الأهلي الجديد الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل

ماجد محمد(صدى):

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قرارا بتكليف الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل برئاسة النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعتبر الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل هو سليل بيت الأمير عبدالله الفيصل مؤسس الرياضة في السعودية والذي دعم إقامة أنشطة رياضية وتأسيس كيانات تهتم بالشأن الرياضي، وأقام أول بطولة رسمية برعايته قبل أن يساهم في تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وإشهاره عالميا في العام 1965 واهتم بإنشاء الأندية ودعمها ومن خلال اهتمامه بالنادي الأهلي جعله في المقدمة وتطورت المنافسة بين الأندية السعودية .

وتوفى عبدالله الفيصل واستلم الراية ابنه محمد الذي لعب دورا مهما في الإبقاء على هيبة الأهلي محليا وخارجيا فضلا عن دورة في تطوير كرة القدم السعودية.

وعاش الأمير محمد العبدلله من أجل أن يبقى الأهلي في الواجهة وكان له ما أراد وأصبح الانتماء للأهلي تقليداً في بيت الأمير عبدلله الفيصل حتى وصل إلى أحفاده.