” النجم الساحلي ” يكشف تفاصيل انتقال العكايشي لـ ” اتحاد جدة “

نواف السالم(صدى):

حرصا على مبدأ الشفافية، أعلن نادي النجم الساحلي في المغرب في بيان رسمي أمس الأحد عن حجم المبالغ المالية التي وصلت خزينة النادي من صفقتي بغداد بونجاح للسد القطري، وأحمد العكايشي لاتحاد جدة السعودي.

وأصدر النادي التونسي بيانًا الأحد (12 نوفمبر 2017)، جاء فيه التالي:

“في إطار حرصها على الشفافية التامة تتشرف الهيئة المديرة للنجم الساحلي، بأن توضح لجماهير الجمعية وللرأي العام الرياضي، قيمة المبالغ المالية التي وصلت لخزينة النادي من عمليتي انتقال بغداد بونجاح للسد القطري، وأحمد العكايشي لاتحاد جدة السعودي، ردًا على ما جاء في حلقة رياضية تليفزيونية”.

وأشار البيان: “فيما يخص صفقة بغداد بونجاح فقد بلغت قيمتها 4.5 مليون يورو، وتوصلت أمانة مال النادي على 9 ملايين، و726 ألفًا، و942 دينارًا على 3 أقساط بتاريح 1 يوليو 2015، و16 يوليو 2015، و12 يوليو 2016، في حين احتفظ السد القطري بنسبة 5 % من قيمة الصفقة الإجمالية بعنوان منحة تكوين توزع على الأندية التي انتمى لها اللاعب”.

أما فيما يخص صفقة أحمد العكايشي فقد أشار البيان إلى أن إدارة الفريق تحصلت على مبلغ يعادل 400 ألف يورو في الوقت الذي تم الاتفاق مع اتحاد جدة على مليوني يورو، وهو ما جعل فريق جوهرة الساحل، يقدم شكوى للفيفا ضد النادي السعودي.

وأكدت إدارة النجم برئاسة رضا شرف الدين في بيانها أن مجمل المبالغ التي تحصلت عليها من بيع بونجاح والعكايشي قدرت بــ10 ملايين، و715 ألفًا و313 دينارًا، وكل ما جاء من أرقام تفوق المبلغ لا أساس لها من الصحة.