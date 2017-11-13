إخلاء سفارة المملكة بالعراق إثر تضررها من الزلزال المدمر

حمود العنزي(صدى):

أخلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بغداد، مبنى السفارة من البعثة الدبلوماسية جراء إصابتها في الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مدينة حلبجة العراقية بقوة 7.2 بمقياس ريختر أمس الأحد.

وأكد سفير المملكة لدى بغداد عبدالهزيز الشمري، أن أضراراً خفيفة لحقت بمبنى السفارة بسبب الزلزال، مما عجّل بنقل العمل منها إلى المبنى القديم بالمنطقة الخضراء في بغداد كإجراء احترازي وحتى معاينة الأوضاع التي وصلت إليها السفارة من قبل الجهات المختصة بالعراق، وفقا لصحيفة الرياض.

وأوضح الشمري أن جميع منسوبي السفارة والمواطنين السعوديين في العراق بخير ولا يوجد أي إصابات جراء الهزة الأرضية.