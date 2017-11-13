زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الساحل الشرقي لليابان

واشنطن(صدى):

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً قوته 5.8 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لليابان، مساء أمس الأحد.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 351 كيلومترا شرق سينداي في هونشو على عمق 9.5 كيلومتر. وكانت الهيئة قد قدرت في البداية أن قوة الزلزال 6.1 درجة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن قوة الزلزال 5.7 ووقع على عمق نحو عشرة كيلومترات.

وقالت أيضا إن الزلزال لم يكون قويًا بما يكفي للتسبب في أي أضرار على الأرض.