الداخلية العراقية تستنفر فرق الدفاع المدني على خلفية الزلزال

بغداد(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، استنفار فرق الدفاع المدني على خلفية الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة من العراق الليلة وأسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية.

وجاء في بيان عن الوزارة أنه تم توجيه جميع فرق الدفاع المدني بالاستنفار والانتشار في الشوارع لمساعدة المواطنين العراقيين, موضحا أن هذا التوجيه جاء تحسبًا لأي طارئ، واحتمال وقوع زلازل ارتدادية.

ومن ناحية أخرى, دعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية السكان إلى الابتعاد عن المباني, داعية في بيان لها إلى عدم استخدام المصاعد في حال استشعارهم وقوع زلزال جديد.