مبادرة ” كلنا أونلاين ” تستهدف ٥٥ مدرسة للتوعية بمخاطر الإنترنت

طلال الغامدي(صدى):

انطلقت مبادرة مؤسسة مسك الخيرية ” كلنا أونلاين ” للتوعية بمخاطر الإنترنت , بحضور مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي , وذلك في مدرسة عون بن الحارث بجدة .

وأوضح الثقفي أن التقنية يجب أن يتم التعامل معها باحترافية خاصة من قبل الطلاب والطالبات وأنه يقع على عاتق المعلم والمعلمة تثقيفهم بهذا الجانب , مقدما الشكر والعرفان لمؤسسة مسك الخيرية على جهودها في مختلف المجالات ومنها مجال التعليم , مثمناً لوزارة التعليم اختيار تعليم جدة من ضمن الإدارات التي ستطبق هذا البرنامج الرائد .

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف ٥٥ مدرسة منها ٢٨ ابتدائية ومتوسطة بنين و ٢٧ مدرسة بنات .

وبين مدير عام البرامج التربوية بوزارة التعليم الدكتور فهد الدجين أن الوزارة قامت بمراجعة المحتوى العلمي وتوافقه مع سياسة البرامج التربوية لتوعية طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة بحيث يتم تقديم البرنامج بشكل مشوق .