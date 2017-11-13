فيديو| آخر كلمات الشهيد عطيف أثناء وداعه لزوجته قبل ساعات من استشهاده
نشرت أسرة الشهيد الجندي عواجي حسن عطيف، آخر مقطع فيديو له قبل استشهاده بساعات في مواجهات مع ميليشيات الحوثي بالحد الجنوبي.
” تروح وترجع لنا بالسلامة يالغالي ” ليرد ” استودعتكم الله “، تلك هي الكلمات الأخيرة للشهيد عطيف أثناء خروجه من منزله فجرا، مرتديا زيه العسكري، ومتجها إلى ميدان الشرف والعزة للدفاع عن دينه ووطنه.
وللشهيد عطيف 5 أبناء، 3 ذكور، وأنثيان، أكبرهم لا يتجاوز 12 عامًا، وسيصلى على جنازته، ويوارى الثرى بعد عصر اليوم الاثنين بقريته الحصامة بمحافظة أحد المسارحة جنوب جازان.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5923 ] نشر منذ 45 دقيقة
اليمه والله😢😢الله يرحمه ويغفر له ويجمعكم بجنته حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6439 ] نشر منذ 41 دقيقة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يرحــمه ويغــمد روحــه ألجــنه .