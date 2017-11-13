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فيديو| آخر كلمات الشهيد عطيف أثناء وداعه لزوجته قبل ساعات من استشهاده

فيديو| آخر كلمات الشهيد عطيف أثناء وداعه لزوجته قبل ساعات من استشهاده
حمود العنزي(صدى):

نشرت أسرة الشهيد الجندي عواجي حسن عطيف، آخر مقطع فيديو له قبل استشهاده بساعات في مواجهات مع ميليشيات الحوثي بالحد الجنوبي.
” تروح وترجع لنا بالسلامة يالغالي ” ليرد ” استودعتكم الله “، تلك هي الكلمات الأخيرة للشهيد عطيف أثناء خروجه من منزله فجرا، مرتديا زيه العسكري، ومتجها إلى ميدان الشرف والعزة للدفاع عن دينه ووطنه.
وللشهيد عطيف 5 أبناء، 3 ذكور، وأنثيان، أكبرهم لا يتجاوز 12 عامًا، وسيصلى على جنازته، ويوارى الثرى بعد عصر اليوم الاثنين بقريته الحصامة بمحافظة أحد المسارحة جنوب جازان.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5923 ] نشر منذ 45 دقيقة

اليمه والله😢😢الله يرحمه ويغفر له ويجمعكم بجنته حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

[ عدد التعليقات: 6439 ] نشر منذ 41 دقيقة

لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يرحــمه ويغــمد روحــه ألجــنه .

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