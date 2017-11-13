فيديو| آخر كلمات الشهيد عطيف أثناء وداعه لزوجته قبل ساعات من استشهاده

حمود العنزي(صدى):

نشرت أسرة الشهيد الجندي عواجي حسن عطيف، آخر مقطع فيديو له قبل استشهاده بساعات في مواجهات مع ميليشيات الحوثي بالحد الجنوبي.

” تروح وترجع لنا بالسلامة يالغالي ” ليرد ” استودعتكم الله “، تلك هي الكلمات الأخيرة للشهيد عطيف أثناء خروجه من منزله فجرا، مرتديا زيه العسكري، ومتجها إلى ميدان الشرف والعزة للدفاع عن دينه ووطنه.

وللشهيد عطيف 5 أبناء، 3 ذكور، وأنثيان، أكبرهم لا يتجاوز 12 عامًا، وسيصلى على جنازته، ويوارى الثرى بعد عصر اليوم الاثنين بقريته الحصامة بمحافظة أحد المسارحة جنوب جازان.