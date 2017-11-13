فيديو| الشيخ المنيع يوضح حكم تسمية الأبناء بأسماء أجنبية

عادل الحربي(صدى):

شدد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، على أنه لا يجوز إطلاق الأسماء الأجنبية على الأبناء، واصفا ذلك بأنه ينم عن شعور بالنقص.

وقال الشيخ المنيع، ردا على سؤال عن حُكم تسمية الأبناء بأسماء أجنبية في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة: ” نقول هذا لا ينبغي ولا يجوز، وهذا نتيجة الشعور بالنقص؛ فالمسلم ينبغي أن يستشعر العزة والرفعة له ولدينه ومجتمعه، ويسمي أولاده بمن لهم فضل في الإسلام، كأسماء الخلفاء الراشدين والصحابة – رضوان الله عليهم – أو من رجالات الإسلام الذين لهم فضل ومكانة “.

ودعا الشيخ المنيع، الآباء لتجنيب أبنائهم مشاعر الألم من إطلاق تلك الأسماء الغربية، التي قد يضطرون لتغييرها فيما بعد لأسماء يأنسون بها.