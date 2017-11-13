قطان: لا نسعى للحرب ولن نقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات إيران

طلال الغامدي(صدى):

قال أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن المملكة لن تقف مكتوفي الأيدي أمام التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وأكد قطان أن المملكة لا تسعى أبدًا لحرب أو التعدي على حدود أي دولة عربية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل استهداف أمنها من قبل ميليشيات مدعومة إيرانيًا، فالأمن السعودي خط أحمر وحماية مقدساتنا واجب علينا جميعا.

وأضاف أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية يوم الأحد المقبل، سيناقش وقف التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، لأن السكوت على هذا الأمر سيشكل تهديدًا كبيرًا للمنطقة بأسرها.