فيديو| معلم يوقف تدريس منهجه لتعليم طلابه القراءة والكتابة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق قيام معلم بإيقاف تدريس منهجه المكلف به لتلاميذه، وظل يدرس لهم اللغة العربية وقواعد القراءة والكتابة لمدة شهرين كاملين، حتى أتقنوها.
وقال متداول الفيديو، ” حسب ما وصلني.. هذا المعلم من الشرقية درس تلاميذه شهرين متابعين، وأوقف تدريس جميع المواد حتى أتقنوا مهارات القراءة والكتابة خلال الشهرين، بعدها أكمل تدريس بقية المواد.. إن هذا المعلم أب عظيم لطلابه ما أسعدنا أن نرى مثل هذا المعلم بيننا.. التدريس أصعب وأشرف مهنة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22483 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايحتاج ياعيسى🤗
سو نفسك ميت
سو نفسك ميت😖
🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂
مواطن 2017[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 29 دقيقة
ونعم المعلم الأمين .. فعلاً تعلم أصول القراءة والكتابة وإتقانها
أفضل بكثير من تعلم المناهج الركيكة ذات المعلومات السطحية التي أغرقت بها وزارة التعليم مدارسها