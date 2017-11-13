فيديو وصور| مقتل 36 شخصا في العراق وإيران جراء الزلزال

بغداد(صدى):

توفى أكثر من 36 شخصاً في العراق وإيران، وأصيب المئات جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مدينة حلبجة العراقية بقوة 7.2 بمقياس ريختر أمس الأحد.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن أكثر من 30 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 200 آخرون في مناطق غربي إيران وتحديداً محافظة كرمنشاه، لافتةً إلى أن العديد من مدن وقرى المحافظات الواقعة غرب البلاد تضررت نتيجة الزلزال وانقطع عن بعضها الكهرباء.

وأوضحت أن الزلزال تسبب في سقوط 6 قتلى بينهم طفل على الأقل وأصيب 150 آخرون في محافظة السليمانية شمالي العراق، مشيرةً إلى أن الآلاف من سكان العاصمة العراقية ومحافظات الشمال وإقليم كردستان هرعوا من المنازل ونزلوا إلى الشوارع بعد شعورهم بقوة الزلزال.