أم تناشد أهل الخير مساعدة ابنها المسجون وتكشف سبب حبسه
بسبب تراكم الديون عليه بعد علاج والدته من الفشل الكلوي، تم إيداعه بسجن ” الجوف “، لذلك ناشدت والدته أهل الخير مساعدة ابنها العشريني والوحيد.
وقالت والدة عبدالله الشمردل، إن ابنها عبدالله وبسبب مرضها بالفشل الكلوي حاول علاجها وجلب الأموال، فقام بافتتاح مكتب استقدام، غير أنه وقع في فخ الديون وهو الآن مسجون بدين يبلغ 200 ألف ريال.
وأشارت أم عبدالله إلى أنها غير قادرة على سداد الدين عن ابنها الذي يعينها ويقوم برعايتها، مبينة أن والده عسكري متقاعد ويعاني مرضاً في القلب.
الشاعر[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا كانت الديون من اجل علاجك ابشري يا امي
ان شاءالله سوف يسخر له من يسد دينه ويكمل
علاجك بحوله وقدرته فلا تيأسي من رحمة الله وكرمة
واعرضي موضوعك لسمو امير منطقة الجوف
الامير فهد بن بدر وعلى حرمة سمو الاميرة
سارة بنت عبدالله ولن يتخلوا عنكي بأذن الله
وانا متأكد من ذلك