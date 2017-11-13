أم تناشد أهل الخير مساعدة ابنها المسجون وتكشف سبب حبسه

نايف السالم(صدى):

بسبب تراكم الديون عليه بعد علاج والدته من الفشل الكلوي، تم إيداعه بسجن ” الجوف “، لذلك ناشدت والدته أهل الخير مساعدة ابنها العشريني والوحيد.

وقالت والدة عبدالله الشمردل، إن ابنها عبدالله وبسبب مرضها بالفشل الكلوي حاول علاجها وجلب الأموال، فقام بافتتاح مكتب استقدام، غير أنه وقع في فخ الديون وهو الآن مسجون بدين يبلغ 200 ألف ريال.

وأشارت أم عبدالله إلى أنها غير قادرة على سداد الدين عن ابنها الذي يعينها ويقوم برعايتها، مبينة أن والده عسكري متقاعد ويعاني مرضاً في القلب.