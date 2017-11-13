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تركي آل الشيخ يدعم النادي الأهلي بـ 5 مليون ريال

تركي آل الشيخ يدعم النادي الأهلي بـ 5 مليون ريال
نواف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قدم  دعماً مالياً للنادي الأهلي بمبلغ 5 ملايين ريال.

وكان رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، قرر إنهاء تكليف الأمير فهد بن خالد من رئاسة الأهلي وتعيينه مستشارا في الهيئة العامة للرياضة ، كما كلف الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل برئاسة النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي وتكليف الأستذ طارق الكيال نائبا للرئيس.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5923 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه😊امذل خلاق امسعيه😁😊😊

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