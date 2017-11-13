فيديو| مواطن يتكفل بعلاج طفلة مصرية مصابة بمرض نادر

نايف السالم(صدى):

في لفتة إنسانية نادرة، قام مواطن سعودي بتحمل تكلفة علاج طفلة مصرية مُصابة بمرض نادر وتكفل بمصروفات سفرها إلى أمريكا؛ تمهيداً لخضوعها إلى عملية جراحية عاجلة.

وعرض الإعلامي المصري عمرو أديب خلال إحدى حلقات برنامجه “كل يوم”، على قناة “أون إي”، تفاصيل حالة الطفلة المصرية وتدعى فريدة، موضحاً أنه تلقى مكالمة من أحد مواطني المملكة عرض خلالها تكفله بدفع 15 مليون جنيه تكاليف علاج الطفلة.

ولفت إلى أن أسرة الطفلة تنتظر المواطن السعودي المتبرع لحين حضوره إلى القاهرة للوقوف على حالة الطفلة، والإسراع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بها.