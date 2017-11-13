مداخلة واعتذار طارق كيال

الإثنين 13
نوفمبر
اعتقد التبرير هذا غير مقنع
يا كبتن طارق إنت في بداية قضية الكبتن محمد العويس قلت بالحرف الواحد مافي اي احد اخترق معسكر
المنتخب وقلت ايضآ بأن المعسكر وبهو الفندق والمطعم موجوده فيهم كاميرات ترصد كل صغيرة وكبيرة
فكيف تقول الأن بأنك سألت وقالوا لك بأن الزهراني كان موجودآ في ابو ظبي ؟ !!!
هل إللي قالوا لك الأن اصدق وأدق من كاميرات المراقبة يا نائب رئيس الأهلي المكلف ؟
ولماذا سألت الأن ولم تسأل قبل ذلك ؟ !!!
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الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1998 ] نشر منذ 3 ساعات
اعتقد التبرير هذا غير مقنع
القرشي[ عدد التعليقات: 1901 ] نشر منذ 3 ساعات
يا كبتن طارق إنت في بداية قضية الكبتن محمد العويس قلت بالحرف الواحد مافي اي احد اخترق معسكر
المنتخب وقلت ايضآ بأن المعسكر وبهو الفندق والمطعم موجوده فيهم كاميرات ترصد كل صغيرة وكبيرة
فكيف تقول الأن بأنك سألت وقالوا لك بأن الزهراني كان موجودآ في ابو ظبي ؟ !!!
هل إللي قالوا لك الأن اصدق وأدق من كاميرات المراقبة يا نائب رئيس الأهلي المكلف ؟
ولماذا سألت الأن ولم تسأل قبل ذلك ؟ !!!