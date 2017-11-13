رئيس هيئة الرياضة: تركي الفيصل حفيد الرمز وسيحقق تطلعات الأهلي

نواف السالم(صدى):

تقدم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالشكر إلى الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، لقبوله تكليف آل الشيخ له كرئيسا للنادي الأهلي.

وغرد آل الشيخ عبر ” تويتر “: ” هو ابن الرمز وحفيد الرمز وسيجد منا كل الدعم لتحقيق تطلعات الأهلي وجماهيره “.

وكان رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، قرر إنهاء تكليف الأمير فهد بن خالد من رئاسة الأهلي وتعيينه مستشارا في الهيئة العامة للرياضة ، كما كلف الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل برئاسة النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي وتكليف الأستذ طارق الكيال نائبا للرئيس.