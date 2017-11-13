تركي آل الشيخ يكافئ لاعبي منتخب التايكوندو

نواف السالم(صدى):

هنأ تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، لاعبي منتخب التايكوندو، لتحقيقهم ميدالية ذهبية وأخري فضية وثلاث برونزيات في بطولة كرواتيا الدولية المصنفة عالميا G1.

وقدم تركي أل الشيخ مكافآت مالية بواقع 100 ألف ريال للاعب فيصل العلي لتحقيقه الميدالية الذهبية في وزن 59 كجم و50 ألف ريال للاعب على مبروك لتحقيقه الميدالية الفضية في وزن 78 كجم و30 ألف ريال لكل من اللاعبين فراس غانم ورداد الشريف وهشام الدوخي لتحقيقهم الميدالية البرونزية في أوزان 63،48،51 كجم.