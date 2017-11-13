الكويت تؤكد عدم وقوع إصابات جراء الزلزال
أكدت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية اليوم عدم وقوع أي حادث يذكر نتيجة للزلزال الذي شعر به معظم سكان الكويت.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيانًا عن إدارة الإطفاء جاء فيه : ” أن الإدارة جاهزة تمامًا لمواجهة مثل هذه الحوادث بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجميع الجهات المعنية بالكويت ” .
وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للابحاث العلمية أفادت بحدوث زلزال تراوحت قوته بين 4 و 5 درجات على مقياس ريختر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22483 ] نشر منذ 4 ساعات
لاتفرحون كثير
وعظو وذكروا الناس برب العالمين
هذا نذير🤔