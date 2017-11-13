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الكويت تؤكد عدم وقوع إصابات جراء الزلزال

الكويت تؤكد عدم وقوع إصابات جراء الزلزال
خالد الظفيري(صدى):

أكدت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية اليوم عدم وقوع أي حادث يذكر نتيجة للزلزال الذي شعر به معظم سكان الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيانًا عن إدارة الإطفاء جاء فيه : ” أن الإدارة جاهزة تمامًا لمواجهة مثل هذه الحوادث بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجميع الجهات المعنية بالكويت ” .

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للابحاث العلمية أفادت بحدوث زلزال تراوحت قوته بين 4 و 5 درجات على مقياس ريختر.


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