الكويت تؤكد عدم وقوع إصابات جراء الزلزال

خالد الظفيري(صدى):

أكدت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية اليوم عدم وقوع أي حادث يذكر نتيجة للزلزال الذي شعر به معظم سكان الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيانًا عن إدارة الإطفاء جاء فيه : ” أن الإدارة جاهزة تمامًا لمواجهة مثل هذه الحوادث بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجميع الجهات المعنية بالكويت ” .

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للابحاث العلمية أفادت بحدوث زلزال تراوحت قوته بين 4 و 5 درجات على مقياس ريختر.