سقوط قتلى وجرحى جراء زلزال العراق

بغداد(صدى):

سقط عدد من القتلى والجرحى مساء اليوم الأحد، جراء الزلزال الذي ضرب المحافظات العراقية اليوم و من بينها العاصمة بغداد, وكانت شدته في محافظة السليمانية بقوة أكثر من سبع درجات على مقياس ريختر.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني العراقي، أن الزلزال تسبب في مقتل وجرح عدد من الأشخاص لاسيما في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأثار الزلزال الذي ألحق أضرارًا مادية ببعض الأبنية في بغداد هلعًا لدى السكان الذين لم يألفوا مثل هذه الزلازل منذ عشرات السنين, وسط تحذيرات من احتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الساعات القادمة.