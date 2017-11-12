” خط الموت ” آخر مشكلات آيفون X وأبل لم تعلق

متابعات(صدى):

اكتشف مستخدمو أيفون X مشكلة جديدة في الهاتف والتي أطلقوا عليها ” خط الموت الأخضر ” ،وهو عبارة عن خط أخضر ظهر في الجانب الأيمن على طول الشاشة، فيما لم تعلق آبل ملتزمة بالصمت.

ونشر عدد من مستخدمي الجهاز الجديد صور هواتفهم التي ظهر على شاشتها الخط الأخضر، في وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إنه لم يختف حتى مع إعادة تشغيل أجهزتهم أكثر من مرة.

وقال أحد مستخدمي آيفون X، الذي يعاني من هذه المشكلة، إنه استبدل هاتفه مجانا في أحد متاجر أبل، الأمر الذي جعل البعض يعتبر أن ” خط الموت الأخضر ” مشكلة لا يمكن إصلاحها.

وذكرت مواقع مختصة في التقنية أن مشكلة ” خط الموت الأخضر ” ظهرت أيضا في هاتف ” بيكسل إكس إل 2 ” الذي تنتجه شركة غوغل، إذ يعتقد أن المشكلة برمجية وليست تقنية.