بالفيديو.. مدير مجموعة ” MBC ” يودع داوود الشريان

أماني الغامدي(صدى):

ودع مدير مجموعة قنوات ” MBC ” اللبناني علي جابر، اليوم الأحد، الإعلامي داوود الشريان قبيل الحلقة الأخيرة التي قدّمها عبر برنامج ” الثامنة ” بكلمات مؤثرة.

وقال ” جابر ” عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع ” تويتر ” : ” أنت خسارة لـ mbc، ولكنك مكسب للسعودية، وستكون رافعة كبيرة للإعلام السعودي، وأنت من أنبل الناس لتحمّل تلك المسؤولية ” .

وتابع: ” أعتذر لك عن كل ما بدر مني، وأنت الأخ، والصديق، والقدوة.. وسنبقى إخوة لك، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح، والله يقدّرك على تحمل المسؤولة ” .