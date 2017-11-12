الصفرات تنتصر للبيئة وتبدأ في زراعة 5 آلاف شتلة

سعيد العجل(صدى):

تعاني معظم مناطق المملكة من قضية التصحر التي تهدد البيئة، وهي قضية تتطلب حلولاً على المستويات الرسمية والشعبية, وفي بادرة مميزة لأهالي مركز الصفرات شرع الأهالي في تشجير الشعيب بنباتات تنتمي إلى الأرض التي غُرست فيها، مثل الطلح والسمر وغيرهما، وكان ذلك على شرف محافظ ثادق الأستاذ تركي الهزاني، بحضور رئيس مركز الصفرات الأستاذ عبد الله السلامة وقد استهلّ الحفل بالقرآن الكريم، وقدّمه المذيع المعروف الدكتور سليمان العيدي، تلا ذلك كلمات للمحافظ وللأهالي، وقصائد شعرية للشعراء عبد الله الدريهم ومحمد الموسى وذيب الحميداني.

‏وقد احتفى رئيس مركز الصفرات عبد الله السلامة بالحضور وقدم لهم واجب الضيافة.

وقد شدّدت الكلمات أنّ التشجير هو أفضل مواجهة لمشكلة الاحتطاب التي غيّرت معالم المكان، ودعا المشاركون جميع المحافظات والمراكز إلى الإسهام في الحفاظ على البيئة بزرع الأشجار، وذلك امتثالاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد بيّن رئيس المركز أن المرحلة الأولى تتضمّن خمسة آلاف شتلة، تتلوها مراحل أخرى.

وقد شاركت في الاحتفال التي رعتها مؤسسة المنيع جمعية حركية للمعوقين وعدد من طلاب المدارس وجمعيات المحافظة على البيئة، ومسؤولي وزارة الزراعة.

يُذكر أنّ الصفرات (١٠٠كم شمال الرياض) تميّزت بموقعها الجميل، وغطائها النباتي حتى غدت مقصد مرتادي البرّ، ومحبي الرحلات.