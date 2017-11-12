أستاذ مناخ يكشف أسباب زلزال العراق

سالم المطيري(صدى):

كشف الدكتورعبد الله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أسباب حدوث زلزال العراق الذي ضرب جنوب شرقى السليمانية بالعراق، اليوم الأحد، وشعر بها بعض سكان المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية في المملكة.

وقال المسند، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” إن الزلزال وقع نتيجة للصراع بين الصفيحتين الجيولوجيتين العربية والإيرانية ” ، مضيفا أن ” الطاقة المتجمعة عند التقاء الصفيحتين تحررت وتحرك الصفيحة العربية باتجاه الصفيحة الإيرانية مدفوعة بقوة جبارة جراء الصدع العظيم الجاثم بالبحر الأحمر والذي يدفع أرض العرب سنوياً نحو 1.5 سم باتجاه إيران ” .

وأضاف في تغريدة أخرى أن الفرق بين قوة الزلزال Magnitude وشدته Intensity: أن قوة الزلزال نعني بها مقدار الطاقة المتحررة من مركز الزلزال (بؤرته)، وهي درجة ثابتة تصف حدثاً بعينه، فنعبر عن زلزال اليوم في العراق مثلاً ونقول قوته 7.2 درجة.

وتابع : بينما شدة الزلزال Intensity تختلف فكلما اقتربنا من المركز يكون شديداً، والعكس صحيح، وهو مصطلح يعبر عن مدى إحساس الناس بالزلزال وآثاره على الأرض.

وقدم المسند قائمة بأقوى الزلازل المسجلة حديثاً، مشيرا إلى أن زلزال اليابان 2011م بقوة 8.9 زلزال شرق روسيا عام 1952م بقوة 9 زلزال اندونيسيا 2004م بقوة 9.1 يليه زلزال الاسكا عام 1964 بقوة 9.2 أقوى زلزال مسجل حدث في شيلي عام 1960م بقوة 9.5.

وأكد المسند أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وعلى مستوى العالم حدث 26 زلزالاً أرضياً كلها أعلى من 4 درجات وأقوها زلزال العراق 7.2 درجة.

واختتم تغريداته قائلا: ” الزلازل تقع فجأة دون مقدمات ومؤشرات تمكّن الإنسان من التصرف والهروب، والزلازل ليست كالحوادث الفلكية والتقلبات الجوية والتي يمكن التنبؤ بها ” .