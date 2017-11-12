السبهان : قطع جهات لبنانية الإرسال عن حوار الحريري أثبت كذبهم وضلالهم

علي القحطاني(صدى):

أكد ثامر السبهان، وزير الدولة لشئون الخليج، أن قطع الإرسال أثناء حوار رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، من قبل جهات لبنانية أثبت كذبهم وضعف حججهم الواهية.

وأضاف السبهان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنهم ” قطعوا الإرسال، حتى لا ينكشف ضلالهم امام العالم واللبنانيين، وتابع: ” الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم ” .

وأجرى سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، حوارا مع المذيعة اللبنانية بولا يعقوبيان في منزله بالرياض، موضحا أن ما يجري إقليميا خطر على لبنان، وأنه تحدث الآن لأن هناك لغطا حول الاستقالة، قائلا: ” مهمتي الأساسية أن أحافظ على لبنان ” ، واصفا الاستقالة بالصدمة الإيجابية.

وشدد على أن الخطر لا يزال قائما في لبنان من مصادر عدة، بحسب وصفه، لافتا إلى أنه سيعود خلال أيام إلى بيروت بعد عمل الترتيبات اللازمة.