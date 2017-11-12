مواطن يحفر بئرا خيرية وفاء للأمير الراحل منصور بن مقرن

سعيد العجل(صدى):

ضرب المواطن ” ن . ش ” مثالاً رائعًا للوفاء والعطاء للأمير منصور بن مقرن – رحمه الله-، حيث حفر بئرا ارتوازية خيرية ونشر توصيلات المياه وفاءً للأمير الراحل، داعيا الله أن يجعل ثوابها في ميزان حسنات الأمير منصور بن مقرن.

وقال المواطن: إن مشروع السقيا عبارة عن جزءين، الأول عبارة عن حفر بئر كبيرة، والثاني تجهيز وتوصيل المياه إلى المستفيدين.

وأضاف: ” عندما سمعت خبر الحزن والفجيعة بوفاة الأمير منصور بن مقرن رحمه الله، ودموع والده الأمير مقرن بن عبدالعزيز أردت أن أقدم أي شيء برًا ووفاءً للأمير منصور بن مقرن رحمه الله حسب استطاعتي وقدرتي ” .

وأشار إلى أنه أوكل جمعية التقوى التعليمية الخيرية بالهند، والمتخصصين في حفر الآبار والسقيا، وهذا أقل ما يقدم للامير منصور بن مقرن رحمه الله.