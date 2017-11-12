بالفيديو.. الشريان يعتذر عن كل شخص أساء له

أماني الغامدي(صدى):

ودع داوود الشريان متابعي برنامجه ” الثامنة ” في حلقة استثنائية، عُرضت الليلة، بالحزن، وبدموع المحب،

وفي بداية الحلقة عُرضت مشاهد من الحلقات الماضية التي استضاف فيها الكثير من الشخصيات، وناقش مئات القضايا المتعلقة بالإرهاب، وقضايا اجتماعية وثقافية، وقضايا العطالة، ضمن مسيرة البرنامج التي تجاوزت سبع سنوات، وعُرف بجرأته، وقوة طرحه، وكسب إعجاب المتابعين.

واعتذر الشريان عن كل شخص أساء له في الحلقة، وقال: ” كلنا نتحاور لهذا الوطن ” . واختتم الحلقة بقوله: ” استروا ما واجهتم ” .

وتداخل تركي الدخيل مدير قناة العربية وقال: ” أشكر البرنامج على ما قدمه من عمل تلفزيوني. البرنامج توافرت فيه عناصر النجاح، منها المذيع المميز، والضيوف، وقناة متميزة. أشكر الزملاء والزميلات على عملهم. واتصلت لأشكرك، وأتمنى للزملاء والزميلات التوفيق ” .