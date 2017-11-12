فهد المولد يرفض الحصول على راحة

ماجد محمد(صدى):

فضل فهد المولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عدم الحصول على راحة سلبية، وذهب للنادي لإجراء التدريبات من أجل رفع المعدل اللياقي له ليكون جاهزاً أمام الشباب.

ويلتقي الاتحاد مع ضيفه الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، يوم 17 من الشهر الجاري، ضمن الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 12 نقطة، في حين يقع الشباب بالمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، علماً بأن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 20 نقطة.