الدفاع المدني: لم نتلق أي بلاغات عن إصابات جراء الزلزال

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت مديريات الدفاع المدني بمناطق حائل والقصيم و‫الجوف و‫الحدود الشمالية والمنطقة‫ الشرقية، أنها لم تتلقَّ حتى هذه اللحظة أي بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية مصاحبة للهزات الأرضية التي وقعت منذ قليل وشعر بها سكان المنطقة الشمالية.

وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر تويتر، أن مديريات الدفاع المدني على تواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب جنوب شرقى السليمانية بالعراق.

وأوضحت المسح الجيولوجي أن الزلزال شعر بها بعض سكان المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية في المملكة.