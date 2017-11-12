أسامة بن لادن يفضح قطر
نشرت وكالة المخابرات الأمريكية، وثيقة من مذكرات، أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، كشف فيها دعم قطر للإرهاب، واحتضان معتنقي الفكر الدموي، ومهمتها الرئيسة في تنفيذ مخططات التنظيم لتفكيك دول الخليج، ونشر الدمار والخراب باسم الدين، وتأسيس جمعيات مشبوهة بغطاءات نشر الإسلام.
وأكدت الوثيقة، أن قطر دعمت اتحاد علماء المسلمين؛ ليكون حكومة مع مرور الوقت لقيام دولة إسلامية، ورشح زعيم التنظيم في الوثيقة أن يكون في الاتحاد بعض المدافعين عن الفكر الضال في الخليج والمطلوبين بقضايا تمويل ودعم التطرف.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37815 ] نشر منذ 1 ساعة
بانت خبايا قطر خيبهم الله ,,
,, من الثمانينيات والسلقلق اللي عندنا ، كل شوي خروج لقطر ، تبرعوا للمجاهدين على الثغور في افغانستان ، وهذي نتايجها ..
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1625 ] نشر منذ 29 دقيقة
اعطوا صورة لوزيرخارجية قطر خلوة يكذب كذبتة