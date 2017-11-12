أسامة بن لادن يفضح قطر

طلال الضوي(صدى):

نشرت وكالة المخابرات الأمريكية، وثيقة من مذكرات، أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، كشف فيها دعم قطر للإرهاب، واحتضان معتنقي الفكر الدموي، ومهمتها الرئيسة في تنفيذ مخططات التنظيم لتفكيك دول الخليج، ونشر الدمار والخراب باسم الدين، وتأسيس جمعيات مشبوهة بغطاءات نشر الإسلام.

وأكدت الوثيقة، أن قطر دعمت اتحاد علماء المسلمين؛ ليكون حكومة مع مرور الوقت لقيام دولة إسلامية، ورشح زعيم التنظيم في الوثيقة أن يكون في الاتحاد بعض المدافعين عن الفكر الضال في الخليج والمطلوبين بقضايا تمويل ودعم التطرف.