شيكابالا بعد تعادل مصر وغانا: انتظروا أداء أفضل

ماجد محمد(صدى):

وضع المحترف المصري، محمود عبدالرازق ” شيكابالا ” ، صانع ألعاب فريق الرائد، بصمته خلال مباراة مصر وغانا بالجولة الأخيرة من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال شيكابالا بعد مباراة مصر وغانا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1: انتظروا مني أداء أفضل في المباريات المقبلة برفقة الفراعنة، من أجل تحقيق طموحات الجماهير المصرية.

وتقدم ” شيكابالا ” محترف الرائد في الدقيقة 61، للفراعنة خلال مباراة مصر وغانا قبل أن يدرك إدوين جيسي التعادل للنجوم السوداء في الدقيقة 64.

وبهذا التعادل الذي سيطر على مباراة مصر وغانا يحصد كل منتخب نقطة واحدة، حيث رفع الفراعنة رصيدهم للنقطة 13 في صدارة المجموعة الأخيرة، بينما وصلت غانا للنقطة السابعة في المركز قبل الأخير.