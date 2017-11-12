مجموعة البحري تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ” مجموعة البحري ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول رقمي: درجة البكالوريوس في تخصصات (التسويق، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول عبر هذا الرابط: (هنـــــــــــــــا)