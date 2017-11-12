استعدادًا للتعاون.. أهلي جدة يكتسح وج ودياً

طلال الغامدي(صدى):

حقق أهلي جدة فوزا كاسحا على وج ” أحد أندية الدرجة الثانية ” ، بنتيجة 6-2، في المباراة الودية التي أقيمت بينهم اليوم الأحد، تحضيرًا لمباراة التعاون، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

جرت المباراة وسط غضب جماهيري كبير، بعد منع الجماهير من حضور اللقاء، في الملعب الفرعي لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، لدواع أمنية.

وأحرز أهداف الأهلي، اليوناني فيتفا ” هاتريك ” في الدقائق (30) و(39) و(76)، وعبد الرحمن غريب بالدقيقتين (55) و(82)، وصالح العمري بالدقيقة (64).

ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري، برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، وسيواجه التعاون، صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة، الأحد المقبل، على ستاد الملك عبد الله في بريدة.