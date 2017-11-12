الحوثيون يقتلون طفلا معاقا في تعز

فهمي محمد(صدى):

تجرد قناص حوثي، من المشاعر الإنسانية، وارتكب جريمة بشعة حيث قتل طفلا معاقا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر طبي في تعز: إن الطفل المعاق زكريا عبدالحميد حميد محمد، البالغ من العمر 16 عاما، تعرض لطلقة نارية أزهقت روحه فورا.

وبحسب أقارب الطفل، فإنه تعرض لرصاصة مباشرة أطلقها أحد قناصي ميليشيات الحوثي الانقلابية، أصابته في الظهر، في منطقة ” المربعة ” شمال شرقي جبل هان، غرب مدينة تعز، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأفادوا أن الطفل زكريا ولد معاقا بدون يدين ولا يستطيع التحكم بالجزء العلوي من جسمه، مستنكرين هذه الجريمة البشعة التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية .