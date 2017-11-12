الحريري: الملك سلمان يعتبرني مثل ابنه

نايف السالم(صدى):

أكد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، أن استقالته جاءت من أجل مصلحة لبنان، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى لبنان لاتباع الوسائل الدستورية.

وقال خلال حواره مع المذيعة اللبنانية بولا يعقوبيان، في منزله بالرياض: ” إن الملك سلمان يعتبرني مثل ابنه.. وولي العهد يكن لي كل الاحترام ” .

وأضاف أن ما يجري إقليميا خطر على لبنان، موضحا أنه تحدث الآن لأن هناك لغطا حول الاستقالة، قائلا: ” مهمتي الأساسية أن أحافظ على لبنان”، واصفا الاستقالة بالصدمة الإيجابية.

وشدد على أن الخطر لا يزال قائما في لبنان من مصادر عدة، بحسب وصفه، لافتا إلى أنه سيعود خلال أيام إلى بيروت بعد عمل الترتيبات اللازمة.