الحريري: الملك سلمان يعتبرني مثل ابنه
أكد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، أن استقالته جاءت من أجل مصلحة لبنان، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى لبنان لاتباع الوسائل الدستورية.
وقال خلال حواره مع المذيعة اللبنانية بولا يعقوبيان، في منزله بالرياض: ” إن الملك سلمان يعتبرني مثل ابنه.. وولي العهد يكن لي كل الاحترام ” .
وأضاف أن ما يجري إقليميا خطر على لبنان، موضحا أنه تحدث الآن لأن هناك لغطا حول الاستقالة، قائلا: ” مهمتي الأساسية أن أحافظ على لبنان”، واصفا الاستقالة بالصدمة الإيجابية.
وشدد على أن الخطر لا يزال قائما في لبنان من مصادر عدة، بحسب وصفه، لافتا إلى أنه سيعود خلال أيام إلى بيروت بعد عمل الترتيبات اللازمة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37815 ] نشر منذ 2 ساعتين
كع مافي جعبتك واترك استجداء العواطف ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1301 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب الاعور لية ماتقلة اعور وتريحنا من المواربة بنت المقاربة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5914 ] نشر منذ 53 دقيقة
والنعم بملكنا ملكك الحزم والعزم😊لكن المهم يبين بعينكم مانفعله من اكرام لضيوف الوطن والمقيمين نتمنى مايصير انقلاب يوم من الآيام مثل عفاش😊😈
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22478 ] نشر منذ 26 دقيقة
إنتا دااااااهيةالدواهي🤔