زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب العراق ويصل شرق المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب جنوب شرقى السليمانية بالعراق.

وأوضحت المسح الجيولوجي أن الزلزال شعر بها بعض سكان المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية في المملكة.

وضربت الهزة الأرضية ، محافظات أربيل والسليمانية ونينوى، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً توثق الأضرار التي لحقت بمنازل ومحال تجارية ومستشفى وسيارات بسبب قوة الهزة الأرضية.

جدير بالذكر أن هزة أرضية، بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال العراق نهار منذ 3 أشهر ، مخلفة أضرارا مادية.