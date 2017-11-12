ميسي محذرا نيمار: ستخسر صداقتنا

ماجد محمد(صدى):

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، رسالة شديدة اللهجة إلى لاعب باريس سان جيرمان، نيمار، يحذره من الانتقال إلى ريال مدريد.

وكشفت صحيفة ” دون بالون ” الإسبانية أن ميسي يعلم جيداً بأن نيمار غير سعيد في باريس سان جيرمان، وأنه سيتخذ قراراً بالرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي قريباً، لكنه حذره من الانتقال إلى ريال مدريد بالتحديد بسبب التنافس الكبير بين الفريقين، مشيرا إلى أن ذلك يهدد صداقتهما.

وأضافت الصحيفة: لا يزال ثلاثي خط هجوم برشلونة الشهير يتواجدون في مجموعة ” واتس آب ” حتى بعد رحيل البرازيلي إلى باريس قبل 3 أشهر، وبعدما ظهرت أخبار حول نية ريال مدريد تقديم عرض مالي لضم نيمار، حذره ميسي من الانتقال إلى النادي الأبيض، لأن ذلك سيجعله خائناً أمام جماهير النادي الكتالوني مثلما حدث مع لويس فيغو، وبالتالي سيكون من الصعب أن تستمر علاقة الثلاثي مع بعضهما خشية ضغط الجماهير.

وسبق للصحافي البرازيلي مارسيلو بيتشلر المقرب من نيمار التأكيد على أن الأخير ليس سعيداً في باريس سان جيرمان، ويود العودة إلى إسبانيا، لكنه يعرف بأن الانتقال إلى ريال مدريد أسهل بكثير من العودة إلى برشلونة، وهو ما تزامن مع تردد أخبار حول رغبة فلورنتينو بيريز التقدم لشراء عقد نيمار الذي يراه الرئيس الإسباني الخليفة الأفضل للبرتغالي كريستيانو رونالدو.